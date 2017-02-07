7 февраля – память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского

Будущий святитель родился около 329 года в семье епископа Назианза Григория.

Юноша обучался в Кесарии Каппадокийской, посетил Александрию, а в 350 году начал обучение в Афинской Академии. Там он сдружился с Василием Великим.

После окончания обучения Григорий преподает в Афинах риторику, вернувшись домой только в 358 году.

После этого молодой человек уезжает вместе с Василием домой, где продолжает изучение богословия вместе с аскетической практикой.

В 361 году он вернулся в Назианз, где был рукоположен отцом в пресвитеры, хотя скоро вновь отправился в уединение, так как тяготился жизнью в миру.

В конце 363 года святитель возвращается к отцу и помогает ему в управлении епархией.

В 372 году, по настоянию Василия Великого он становится епископом Сасим, но в городке он пробыл недолго, так как он представлял из себя жалкое зрелище.

Просьба престарелого отца заставили его вернутся опять в Назианз и помогать в управлении общиной до самой его смерти в 374 году.

379 год принес святителю весть о смерти Василия и приглашение от нового императора Феодосия занять кафедру Константинополя.

Архиепископ Григорий участвовал во Втором Вселенском Соборе.

Он скончался 25 января 389 года в Назианзе.

Сочинения его состоят из 243 писем, 507 стихотворений и 45 речей.

Тропарь

Пастырская свирель Богословия твоего риторов победи трубы, якоже бо глубины духа изыскавшу, и доброты вещания приложишася тебе. Но моли Христа Бога, отче Григорие, спастися душам нашим.

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