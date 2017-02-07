7 февраля - священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого

Будущий митрополит родился 1 января 1848 года в Тамбовской губернии.

Начальное образование мальчик получил в тамбовских духовных школах.

В 1874 году юноша окончил Киевскую духовную академию. Здесь же он начинает свою писательскую и переводческую деятельность: переводит с западноевропейских языков философов и богословов.

В 1882 году молодой человек становится священником, в 1886 году трагическая гибель супруги и малолетнего ребенка побуждает отца Владимира принять монашеский постриг.

19 февраля 1891 года он становится епископом Самарским. Всероссийскую известность принесла его деятельность во время эпидемии холеры, охватившей Поволжье.

При его содействии устраивались бесплатные столовые для голодающих. На холерных кладбищах он совершал панихиды о почивших, безбоязненно посещал холерные бараки в местах, охваченных эпидемией.

18 октября 1892 года в сане архиепископа он возглавляет Грузинский экзархат.

21 февраля 1898 года возведен в сан митрополита с назначением на Московскую кафедру.

23 ноября 1912 года преосвященный становится митрополитом Петроградским и Ладожским первенствующим членом Святейшего Синода Русской Православной Церкви.

В ноябре 1915 года владыка Владимир был переведен в Киев, охваченный предреволюционными шатаниями.

25 января 1918 года вооруженные красногвардейцы ворвались в покои митрополита и после издевательств, вывели его через экономические ворота за стены Лавры, где и расстреляли.

В 1992 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира честные мощи святителя были открыты и находятся в Дальних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Решением Архиерейского собора РПЦ митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский) был причислен к лику святых.

Тропарь

Веры православныя непорочный блюстителю и заповедей Христовых усердный исполнителю, священномучениче Владимире, Христа всем сердцем возлюбив, паству твою добре упасл еси, незлобиво мученическую смерть приял еси. Сего ради в вечней славе пребывая, моли спастися душам нашим.

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