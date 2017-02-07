7 февраля православные христиане возносят свои молитвы перед образом Пресвятой Богородицы "Утоли моя печали"

Икона Богоматери «Утоли моя печали» была привезена в Москву казаками в 1640 году при царе Михаиле Федоровиче и находилась в церкви Святителя Николая, что на Пупышах в Садовниках.

В этой церкви хранились записи о многих чудесах, происходивших от чудотворной иконы Богоматери, но пожаром 1771 года все документальные свидетельства были уничтожены.

Предание сохранило память о многих чудесных событиях, наиболее известным из которых является случай полного исцеления женщины знатного происхождения, которой было явление Богородицы со словами: «Вели себя везти в Москву. Там, на Пупышеве, в храме Святого Николая, есть Мой образ с надписью: «Утоли моя печали», молись пред ним и получишь исцеление».

Люди передают, что икону долго искали в храме, но не нашли и, только принеся все, хранившиеся на колокольне храма иконы Божьей Матери, среди них, обнаружили одну с надписью: «Утоли моя печали».

Когда больная увидела образ, то перекрестилась, хотя, до этого не могла даже пошевелить рукой.

После молебна женщина приложилась к иконе и встала на ноги совершенно здоровой.

Это чудо совершилось 7 февраля 1760 года.

Тропарь

Утоли болезни многовоздыхающия души моея, утолившая всяку слезу от лица земли, Ты бо человеком болезни отгониши и грешных скорби разрушаеши, Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мати Дево.

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