2 февраля – день памяти преподобного Евфимия, схимника Печерского
Преподобный Евфимий, схимник Печерский, жил и трудился в XIV веке в Свято-Успенской обители Киева.
Он наложил на себя обет безмолвия, то есть молчания. Голос преподобного можно было услышать только в храме за богослужением или во время молитвы.
Иеросхимонах-молчальник питался одними травами.
Преподобный отец Евфимий положен в Дальней Феодосиевой пещере Киево-Печерского монастыря.
Тропарь
Евфимие всечестне, преподобным единоревнителю и Ангелом собеседниче, получивый с ними житием своим чистым и безмолвным вечная благая, молися Господеви присно о всех нас, да и мы тех же благ сподобимся.
"УНИАН-Религии"
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