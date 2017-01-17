16 января – день памяти святого мученика Гордия

Мученик Гордий родился в конце третьего века в городе Кесарии Каппадокийской в христианской семье. В зрелом возрасте он поступил на военную службу и, проявив мужество и воинское искусство, был назначен сотником.

Во время гонения на христиан в начале четвертого века он скрылся в пустыне, чтобы достойно приготовиться к исповеданию имени Христа Спасителя. В 320 году Гордий открыто выступил перед префектом города в защиту христиан. Его схватили и после страшных побоев и пыток отсекли голову.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Гордий, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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