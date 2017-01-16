16 января – память святого пророка Малахии

Святой пророк Малахия жил за 400 лет до Рождества Христова, во времена возвращения иудеев из плена Вавилонского. Малахия был последним из ветхозаветных пророков, поэтому святые отцы называют его "печатью пророков".

Являясь образцом душевной доброты и благочестия, он приводил в удивление народ и был назван Малахией, то есть ангелом, или вестником. В канон Священных книг входит его пророческая книга, в которой он осуждал иудеев, предсказывая пришествие Иисуса Христа и Его Предтечи и последний Суд.

Тропарь

Пророка Твоего Малахии память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

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