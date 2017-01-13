13 января - день памяти преподобной Мелании Римляныни

Преподобная Мелания Римлянка родилась в христианской семье, ее богатые и знатные родители видели в дочери наследницу и продолжительницу рода. В четырнадцать лет Мелания против своей воли была выдана замуж за знатного юношу Апиниана.

На мольбу жены жить с ней как брат с сестрой Апиниан отвечал: "Когда родим двоих детей в наследники своему имуществу, тогда вместе откажемся от мира". Но обоих родившихся детей взял к себе Господь. Тогда Мелания с Апинианом оставили Рим, и для них началась новая жизнь, целиком посвященная служению Богу. Апиниану было в то время двадцать четыре года, а Мелании — двадцать.

Они стали посещать больных, принимать странников, щедро помогать бедным. Обходили тюрьмы, места ссылок, рудники и освобождали несчастных, содержащихся там за долги. На их средства было построено много храмов и больниц. Однажды их корабль прибило к острову, на котором стоял город, осажденный варварами. Осаждавшие требовали от жителей выкуп, грозя городу уничтожением.

Святые внесли нужные деньги и тем спасли город и его жителей. После многих лет странствий во имя Божие святая Мелания закрылась в одинокой келье на Елеонской горе; постепенно возле кельи возник монастырь, где собралось до девяноста дев. В 439 году святая Мелания предала душу Господу. Преподобной Мелании Римляныни, которая сама чуть не умерла во время родов, молятся при тяжелых родах.

Тропарь

Девства чистоты возлюбльши и обручника к благим увещавши, премножество богатства расточи в пребывание иночествующим, Богоблаженная, и обители воздвиже. Темже в Небесная обители вселися, поминай нас, Желание всечестная.

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