10 января Православная Церковь вспоминает святых мучеников Никомидийских

В начале IV века император Максимиан приказал разрушать христианские храмы, сжигать богослужебные книги и лишать всех христиан гражданских прав и должностей. В это время епископом города Никомидии был святой Кирилл, который проповедью и жизнью способствовал распространению христианской веры, так что многие из сановников императора были тайными христианами.

Во дворце императора жила языческая жрица Домна. В отсутствие Максимиана она прочла Деяния апостолов и Послания апостола Павла. Сердце ее загорелось желанием познакомиться с христианским учением. При содействии юной христианки Домна тайно пришла к епископу Кириллу в сопровождении верного слуги, евнуха Индиса. Святой Кирилл огласил их, а затем оба приняли святое Крещение.

Домна стала помогать бедным: она раздала свои драгоценности при помощи Индиса, раздавала она и пищу с царского кухни. Узнав об этом, начальник евнухов, которыый заведовал царским столом, посадил обоих в темницу и морил их голодом, но они получали подкрепление от ангелов и не пострадали. Чтобы больше не жить вместе с язычниками, святая Домна притворилась безумной. Тогда ее и Индиса выгнали из дворца, и она поселилась в девичьем монастыре у игумении Агафии.

Вскоре игуменья одела ее в мужскую одежду, остригла ей волосы и отпустила из монастыря. Тем временем император вернулся и приказал повсюду разыскивать бывшую жрицу Домну. Снаряженные для этого воины достигли обители и рарушилии ее. Сестры были брошены в темницы. Однажды император устроил на городской площади жертвоприношение языческим богам. Когда началось окропление толпы кровью жертвенных животных, христиане стали уходить с площади.

Видя это, император разгневался, но не дал воли своим чувствам, так как внезапно затряслась земля. Через некоторое время Максимиан вошел в церковь и приказал отказаться от Христа; за отказ он обещал сжечь церковь и умертвить христиан. Христианский священник Гликерий ответил ему, что христиане никогда не откажутся от своей веры, какие бы мучения им ни грозили.

Сдерживая гнев, царь вышел из церкви, а через некоторое время приказал привести пресвитера Гликерия на суд. Палачи избили мученика, который не переставал молиться и призывать Имя Господа. Будучи не в силах склонить святого Гликерия к отказу, Максимиан приказал его сжечь. В праздник Рождества Христова 302 года, когда в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 000 христиан, император послал в храм глашатая, который передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам, в противном случае он угрожал сжечь храм вместе с молящимися.

Однако все присутствовавшие поклониться идолам отказались. Пока мучители готовились поджечь церковь, совершавший богослужение епископ Анфим крестил всех оглашенных и всех причастил Святых Тайн. Все 20 000 молящихся скончались в огне. Епископу Анфиму удалось скрыться. Максимиан считал, что он уничтожил всех христиан Никомидии, но вскоре узнал, что их еще много, что все они по-прежнему исповедуют свою веру и готовы умереть за Христа. Император задумал с ними расправиться. По его приказу схватили полководца Зинона, всенародно обличившего царя за нечестие и жестокость.

Зинон был жестоко избит и, наконец, обезглавлен. Посадили в темницу евнуха Индиса, идольского жреца, за отказ участвовать в языческом празднестве. Между тем святая Домна укрывалась в пещере и питалась растениями. Гонение на христиан продолжалось. Были брошены в темницу наместник Италии Дорофей, Мардоний, Мигдопий диакон и несколько сановников. Епископ Анфим укреплял их, посылая к ним послания.

Одно из посланий было перехвачено у диакона Феофила. Домогаясь узнать о епископе, его подвергли пыткам, но святой мученик выдержал все муки, не открыв ничего. Тогда вместе с ним казнили и тех, к кому обращался епископ в послании. Когда святая Домна вернулась в город, она долго плакала на пожарище, сожалея, что не сподобилась умереть со своими сестрами. Затем она пошла на берег моря.

В это время рыбаки вытянули сетями из воды тела мучеников Индиса, Горгония и Петра. Все еще одетая в мужскую одежду, святая Домна помогала рыбакам тащить сети, и они оставили ей тела мучеников. После погребения она не отходила от дорогих ее сердцу могил, ежедневно совершая перед ними каждение.

Когда императору рассказали о неизвестном юноше, который воздает почести могилам казненных христиан, тот приказал отрубить этому юноше голову. Вместе с Домной был казнен и святой мученик Евфимий.

Тропарь

Страстотерпцы Господни, блаженная земля, напившаяся кровьми вашими, и свята селения, приимшая телеса ваша: в подвизе бо врага победисте/ и Христа со дерзновением проповедасте. Того, яко Блага, молите, спастись, молимся, душам нашим.

"УНИАН-Религии"