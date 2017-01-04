4 января Православная Церковь чтит память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы

Свя­тая ве­ли­ко­му­че­ни­ца Ана­ста­сия ро­ди­лась в Ри­ме, в се­мье се­на­то­ра по имени Претекста­та. Отец был языч­ник, а мать, которую звали Фав­ста — тай­ная хри­сти­ан­ка, ко­то­рая по­ру­чи­ла вос­пи­та­ние ма­лень­кой де­воч­ки из­вест­но­му сво­ей уче­но­стью свя­то­му Хри­со­го­ну. Хри­со­гон учил Ана­ста­сию Свя­щен­но­му Пи­са­нию и ис­пол­не­нию за­ко­на Бо­жия.

Со временем, о красоте юной Анастасии начали говорить повсюду. По­сле смер­ти ма­те­ри, не счи­та­ясь с же­ла­ни­ем до­че­ри, отец вы­дал ее за­муж за языч­ни­ка Пом­плия. Анастасия постоянно ссылалась на тяжелую болезнь, чтобы избежать брачных отношений со своим супругом.

В тем­ни­цах Ри­ма в то вре­мя на­хо­ди­лось мно­го за­клю­чен­ных хри­сти­ан. В ни­щен­ской одеж­де свя­тая тай­но по­се­ща­ла уз­ни­ков, — умы­ва­ла и кор­ми­ла боль­ных, неспо­соб­ных дви­гать­ся, пе­ре­вя­зы­ва­ла ра­ны, уте­ша­ла всех, кто нуж­дал­ся в этом. Когда муж свя­той Ана­ста­сии узнал об этом, он же­сто­ко из­бил ее, закрыл в от­дель­ной комна­те и у две­рей по­ста­вил стра­жу.

По­сле смер­ти от­ца Ана­ста­сии Пом­плий, чтобы за­вла­деть бо­га­тым на­след­ством, по­сто­ян­но мучил же­ну. Святая написала о своих страданиях учителю и старец, в ответном письме, предсказал скорую смерть ее супругу. Через неко­то­рое вре­мя Пом­плия на­зна­чи­ли по­слом к пер­сид­ско­му ца­рю. По до­ро­ге в Пер­сию он уто­нул во вре­мя вне­зап­но на­чав­шей­ся бу­ри. Те­перь свя­тая вновь мог­ла по­се­щать то­мив­ших­ся в тем­ни­цах хри­сти­ан, по­лу­чен­ное на­след­ство она упо­треб­ля­ла на одеж­ду, пи­щу и ле­кар­ства для боль­ных.

Святого Хрисогона вскоре казнили после суда, проведенного императором Диоклетианом. Свя­тая Ана­ста­сия ста­ла стран­ство­вать, чтобы вез­де, где толь­ко мож­но, слу­жить хри­сти­а­нам, за­клю­чен­ным в тем­ни­цах. Так она по­лу­чи­ла дар вра­че­ва­ния. Когда государь узнал о том, что Анастасия является христианкой, и к тому же раздала все свое наследство для помощи заключенным братьям во Христе, он приказал ее пытать. Несколько раз святую мученицу избивали, морили голодом, но она осталась верна Христу.

Наконец, свя­тую Ана­ста­сию рас­тя­ну­ли над ко­стром меж­ду че­тырь­мя стол­ба­ми, где она отдала свою душу Богу. Те­ло свя­той оста­лось нев­ре­ди­мым. По окон­ча­нии го­не­ний над гро­бом свя­той ве­ли­ко­му­че­ни­цы Ана­ста­сии была построена цер­ковь.

Тропарь

Победоноснаго Воскресения истинноименитая наречена еси, мученице Христова, победы на враги поставила еси мук терпением, Христа ради, Жениха твоего, Егоже возлюбила еси. Того моли спасти души наша.

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