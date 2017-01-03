3 января Православная Церковь вспоминает страдания святой мученицы Иулиании

Святая мученица Иулиания была дочерью знатного язычника из Никомидии. В девятилетнем возрасте девочку обручили с одним юношей по имени Елевсий. Со временем, девушка почувствовала обман и призрачность той веры, которой придерживался отец, и потому втайне от родителей приняла святое крещение. Когда же приблизилось время свадьбы, Иулиания решительно отказалась от замужества.

Какими только словами отец не уговаривал не нарушать данного им слова и не расстраивать многолетнюю помолвку! В итоге, раздраженный отец начал избивать свою дочь за ее упрямство. Вскоре, Иулиания была отдана на суд правителю города, которым был Елевсий, ее бывший жених.

Молодой человек начал уговаривать ее выйти за него замуж, обещая не настаивать на перемене христианской веры. Святая мученица снова дала решительный отказ и предпочла принять пытки.

Иулианию долго избивали и мучали, но после каждой экзекуции она получала чудесное исцеление от Бога, как говорит предание. Около пятисот мужчин и более сотни женщин исповедовали себя христианами после того, как увидели стойкость и мужество святой мученицы, и были обезглавлены, тем самым крестившись собственной кровью. В конце концов, Иулиания тоже была приговорена к смерти. Казнь святой мученицы состоялась в 304 году.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Иулиания зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но, яко жертву непорочную, приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

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