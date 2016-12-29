29 декабря - день памяти святого пророка Аггея

Святой пророк Аггей является десятым из числа двенадцати малых пророков. Он был из рода Левиина и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспі, за пятьсот лет до Рождества Христова.

После возвращения иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и говорил о том, что в этом храме должен будет появиться Спаситель всего мира.

Тропарь

Пророка Твоего Аггея память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

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