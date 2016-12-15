15 декабря – день памяти преподобного Афанасия, затворника Печерского

Преподобный Афанасий, затворник Печерский, являлся современником архимандрита Киево-Печерского монастыря преподобного Поликарпа. Преподобный Афанасий долго и тяжело болел. Когда он скончался, братия приготовила его к погребению.

На третий день игумен с братией пришли хоронить его, но они увидели, что умерший ожил, сидит и плачет. На все вопросы он отвечал только так: "Спасайтесь, имейте во всем послушание к игумену, кайтесь ежечасно, молитесь Господу нашему Иисусу Христу, Пречистой Его Матери и преподобным Антонию и Феодосию, чтобы окончить добре жизнь свою здесь. Более не спрашивайте".

После этого он двенадцать лет жил в затворе в пещере и во все это время не сказал ни с кем ни слова, плакал день и ночь, только через день принимал немного хлеба и воды.

И только перед смертью он собрал братию, повторил ранее сказанные им слова, а затем мирно отошел ко Господу. Преподобный Афанасий был положен в Антониевой пещере.

Тропарь

Блаженство плачущих получити желая, день и нощь непрестанно плакал еси, имея во уме час Судный, тем по кончине твоей обрел еси утешение на Небеси, преподобне Афанасие. Подаждь и нам плакатися зде грехов наших выну, яко да плача безконечнаго избывше, тамо приимем вечное утешение.

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