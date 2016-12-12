12 декабря - память преподобного Нектария Печерского
09:52, 12 декабря 2016Праздники
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Преподобный Нектарий Печерский, инок Киево-Печерского монастыря, жил и трудился в двенадцатом веке.
За беспрекословное исполнение воли старшей братии и усердие в трудах его называли "послушливым".
Мощи преподобного были положены в Антониевых пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.
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