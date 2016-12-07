7 декабря - память преподобного Меркурия Печерского, который лежит в одном гробу с преподобниим Паисием
13:51, 07 декабря 2016Праздники
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Преподобный Меркурий Киево-Печерский жил и подвизался в Дальних пещерах в пятнадцатом веке и был строгим посником. При жизни преподобный Меркурий был соединен глубокой духовной любовью с преподобным Паисием, и по смерти они были положены в один гроб.
Тропарь
Преподобному во всех делех Господеви преискренне работая, и Онаго всегда в церкви преподобных Своих преподобным воспевая гласом, наследил еси, преподобне Меркурие, часть преподобных, с нимиже молись о всех нас.
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