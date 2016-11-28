28 ноября - память святых мучеников Гурия, Самона и Авива

Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане в городе Едессе были схвачены два друга: христиане Гурий и Самон, проповедники Слова Божия. На предложение принести жертву богам святые ответили решительным отказом, исповедав свою веру во Христа.

За это они подверглись страшным мучениям: их били, подвешивали за руки, привязав к ногам тяжелый груз, бросали в тесную темницу. Мученики все переносили с твердостью и молитвой ко Господу. Ночью мучеников отвезли за город и обезглавили. Христиане похоронили их святые тела. Через много лет последний император-язычник Ликиний начал гонение на христиан.

Диакон Едесской церкви по имени Авив, которого император приказал схватить за ревностное распространение истинной веры, но он самостоятельно пришел к палачам. Святой исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению.

Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал свой дух Господу. Когда огонь погас, мать святого и родственники обрели тело его неповрежденным. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном.

Тропарь

Чудеса святых Твоих мученик стену необориму нам даровавый, Христе Боже, тех молитвами советы языков разори, Церковь святую укрепи, яко един Благ и Человеколюбец.

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