26 ноября Православная Церковь вспоминает святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

Будущий святитель родился в Антиохии около 347 года, в семье чиновника. Его отец, которого звали Секунд, умер вскоре после рождения сына. Все заботы о воспитании Иоанна легли на его мать — Анфусу.

Лишившись мужа в юном возрасте, ей было тогда около двадцати лет, она не стала больше выходить замуж и отдала все силы воспитанию единственного сына. Юноша рано обратился к углублённому изучению Священного Писания. Позже он учился у лучших философов и риторов.

Святитель Мелетий Антиохийский в 367 году крестил его. Через три года Иоанн был пострижен в чтецы. После того, как император Валент отправил Мелетия в ссылку в 372 году, Иоанн совместно с Феодором Мопсуестийским учился в местной богословской школе у священников Флавиана и Диодора Тарсийского.

Когда скончалась мать Иоанна, он принял монашество. Вскоре его посчитали достойным кандидатом для занятия епископской кафедры, однако он уклонился от архиерейского сана. В это время Иоанн написал «Шесть слов о священстве».

Четыре года Иоанн провел, живя в пустыне. Там он написал труды «Против вооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни». Два года он соблюдал полное безмолвие, находясь в уединённой пещере.

Для восстановления здоровья Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 году епископ Мелетий Антиохийский рукоположил его в сан диакона. Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений: «О провидении», «Книга о девстве», «К молодой вдове», «Книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников».

В 386 году Иоанн был рукоположён в пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Иоанн оказался блестящим проповедником, и получил от паствы прозвище «Златоуст». Двенадцать лет он обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме. В этот период он написал толкования на ряд книг Священного Писания и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические.

В 397 году, после смерти константинопольского архиепископа Нектария, Иоанна вызвали из Антиохии для поставления на константинопольскую кафедру в качестве патриарха. Он начал с духовного совершенствования священства. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников.

Также он составил чин литургии, ввёл антифонное пение за всенощным бдением, написал несколько молитв чина елеосвящения. Иоанн оказался втянутым в конфликт с женой императора: когда императрица Евдоксия, жена императора Аркадия, распорядилась о конфискации собственности у вдовы и детей опального вельможи, Иоанн стал на их защиту. Императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря.

Её неприязнь к нему усилилась, когда ей донесли, будто он в своём поучении о суетных женщинах имел в виду её. Суд, составленный из иерархов, обличаемых ранее Златоустом, постановил низложить Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император Аркадий заменил казнь изгнанием.

Той же ночью у императрицы умер единственный ребёнок и в Константинополе произошло землетрясение. Испуганная Евдоксия попросила императора срочно вернуть Иоанна и немедленно послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. Но уже через два месяца новый донос пробудил гнев Евдоксии.

В марте 404 года состоялся собор, постановивший изгнать Иоанна. Столкнувшись с перспективой изгнания, Иоанн обратился за помощью к Римскому Папе Иннокентию I. Иннокентий I отправил в Константинополь делегацию под руководством Гауденция Брешийского, который ранее в Антиохии встречался с Иоанном и дружил с ним. Однако в Греции папских посланцев сперва арестовали, затем хотели подкупить и в конце концов депортировали.

Несмотря на их неудачу, Иоанн написал Гауденцию благодарственное письмо. Находясь в Армении, Иоанн старался укрепить своих последователей. Зимой 406 года Иоанн был болезнью прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришёл приказ перевести его в глухой Пифиунт, современная территория Абхазии.

Истощённый болезнями Златоуст, в сопровождении конвоя, три месяца в любую погоду совершал свой последний переход, подвергаясь издевательствам и жестокому обращению стражей. В Команах силы оставили его. Причастившись Святых Таин, он, со словами «Слава Богу за всё!» скончался 14 сентября 407 года.

Иоанн был погребён в Команах Понтийских, сейчас это территория Турции. В 438 году по инициативе святого Прокла, Патриарха Константинопольского, мощи святителя были перенесены в столицу. По преданию, во время этого события народ возгласил единым голосом: «Прими престол свой, отче!», а уста святителя, лежащего в гробу нетленным, открылись, и он произнес: «Мир всем!».

В ходе Четвёртого крестового похода в 1204 году мощи святителя были вывезены из Константинополя в Рим, а 26 ноября 2004 года, по решению папы Иоанна Павла II, были возвращены Константинопольской церкви вместе с мощами Григория Богослова и хранятся в соборе Святого Георгия в Фанаре, Стамбул.

Тропарь

Уст твоих, якоже светлость огня возсиявши, благодать вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа, но, твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова, Христа Бога, спастися душам нашим.

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