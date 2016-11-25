25 ноября православные христиане молятся перед иконой Пресвятой Богородицы "Милостивая"

25 ноября православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Милостивой». Икона Божьей Матери Киккская или как ее еще называют "Милостивая" была написана, по преданию, святым евангелистом Лукой. Название свое "Киккиотиса" она получила от горы Киккос на острове Кипр.

Прежде чем попасть на остров чудотворный образ Богородицы долго путешествовал: сначала находился в одной из первых христианских общин в Египте, затем его перевезли в Константинополь, где оставался до начала двенадцатого века.

В эти годы старцу-отшельнику Исаии в видении было открыто, что благодаря его стараниям чудотворный образ будет находиться на острове Кипр. Когда икона Богоматери прибыла на остров, от нее стали совершаться многие чудеса.

Чудотворная "Киккская" икона Богородицы имеет замечательную особенность: она, неизвестно с какого времени, закрыта до половины пеленой от верхнего левого угла до правого нижнего, так что лица Богоматери и Божественного Младенца никто не может видеть. Сегодня список с этой иконы особо почитается в женском Никольском монастыре города Мукачево.

Тропарь

Притецем, людие, со дерзновением к Милостивой Царице Богородице, и умиленно воззовем к Ней: ниспосли, Владычице, милости Твоя богатыя, сохраняя во здравии и благоденствии грешныя рабы Твоя. Болящия исцели, скорбящия утеши и бедствующим помози. И сподоби нас, Премилостивая, благочестно житие сие земное скончати, христианскую непостыдную кончину получите и Небесное Царствие унаследовати. Град наш избави от всякаго злаго обстояния, ограждая Твоим Милостивым заступлением. Мирови мир даруй и спасение душам нашим испроси.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.