18 ноября Православная Церковь чтит память святителя Ионы, архиепископа Новгородского

Святитель Иона, архиепископ Новгородский, в миру Иоанн, рано остался сиротой и был усыновлен одной благочестивой вдовой, жившей в Новгороде. Она заботилась о воспитании мальчика и отдала его в школу. Блаженный Михаил Клопский, встретил однажды Иоанна на улице и предсказал, что он будет архиепископом Новгорода.

Иоанн принял постриг в Отенской пустыни, в пятидесяти километрах от города, был игуменом этой обители, откуда новгородцы в 1458 году избрали его в архиепископы. Святитель Иона пользовался большим уважением в Москве, и в его святительство московские князья не посягали на независимость Новгорода. Архиепископ Иона построил первый на новгородской земле храм в честь Преподобного Сергия Радонежского в 1463 году.

Заботясь о возрождении преданий новгородской церковной старины, он вызвал в Новгород известного составителя житий святых Пахомия Логофета, который написал, на основании местных источников, службы и жития наиболее известных новгородских святых. К этому времени относится начало основания Соловецкого монастыря. Святитель Иона оказал большую помощь и содействие устройству обители.

Преподобному Зосиме он выдал особую грамоту, по которой отдавал, вместе с мирскими властями Новгорода, во владение новой обители весь Соловецкий остров. После многих трудов святитель, чувствуя приближение своей смерти, написал духовное завещание, в котором просил похоронить его тело в Отенской обители. 5 ноября 1470 года, причастившись Святых Таин, святитель отошел ко Господу.

Тропарь

Исправление веры, и образ кротости, и якоже сад посреде рая, преподобными делы твоими мир просвещаеши, и сего ради к мощем твоим любовию прикасаемся и верно вопием: предстани в помощь воспевающим память твою светоносную, отче Ионо, и моли спастися душам нашим.

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.