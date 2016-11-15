15 ноября православные христиане молятся перед иконой Пресвятой Богородицы "Шуйской-Смоленской"

Шуйская-Смоленская чудотворная икона Божией Матери была написана в 1654-1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи, где в те времена свирепствовала моровая язва. Прихожане Воскресенской церкви поручили одному благочестивому монаху написать образ Смоленской Божией Матери, которая еще с древних времен была спасительницей русских людей от врагов и бед.

Целую неделю, пока писался образ, прихожане находились в посте и молитве. Когда икона была написана, священник Воскресенской церкви и народ перенесли ее в церковь и поставили в особо устроенном месте. С того времени моровая язва начала утихать, сначала в пределах Воскресенского прихода, а затем и во всем городе. От иконы Богоматери, поставленной в храме, совершилось много чудесных исцелений, особенно от глазных болезней.

Тропарь

Яко многоценное сокровище прият град Шуя чудесно написанную икону Твою, Пресвятая Владычице, Дево Богородице, во исцеление лютыя язвы и во утешение православных Тобою дарованную, от неяже источники благодатныя и до ныне обильно изливаются. Пробави, Пречистая, и на будущее время милости Твоя ведущим Тя, храни град Твой и всю Русскую землю и спасай людей, к Тебе с верою и любовию притекающих.

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