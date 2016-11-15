15 ноября – день памяти преподобного Маркиана Киринейского

Преподобный Маркиан жил в четвертом веке. После того, как он удалился в пустыню, святой много лет провел в уединении, в молитвах и строгом посте. Построив себе маленькую келью, он закрылся в ней и никогда не зажигал свечи, когда по ночам совершал молитвенное правило по псалтири, так как Господь освещал келью Божественным Светом.

Через некоторое время преподобный принял двух учеников, которые поселились рядом с ним, но по-прежнему пребывал в затворе. Антиохийский Патриарх Флавиан и другие епископы просили преподобного оставить свое строгое уединение, но преподобный не согласился. Не покидая своей кельи, он поучал всех, кто приходил к нему за наставлением.

Перед смертью преподобный Маркиан завещал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от кельи, чтобы избежать посмертной славы и не допустить споров между желающими иметь его останки в близлежащих храмах. Преподобный Маркиан скончался в 388 году.

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