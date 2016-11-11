11 ноября - день памяти святых мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы
11:22, 11 ноября 2016Праздники
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Святые мученики Клавдий, Астерий, Неон и Феонилла пострадали за Христа в 285 году в Киликии, при императоре Диоклетиане. После смерти их отца мачеха, не хотела делить наследство с детьми, поэтому выдала их гонителям христиан.
Правитель Киликии Лисий применяя различные пытки долго заставлял мучеников отречься от Христа и поклониться идолам. Непреклонных святых братьев распяли, а замученную сестру бросили в море.
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