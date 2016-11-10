10 ноября – память святой мученицы Параскевы

Святая мученица Параскева, названная Пятницей, жила в третьем веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. Родители святой особенно выделяли день страданий Господних - пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевой, что в переводе с греческого и означает - Пятница. Юная Параскева дала обет безбрачия, потому что захотела посвятить всю свою жизнь Богу и просвещению язычников светом веры Христовой. За исповедание православной веры озлобившиеся язычники схватили ее и привели к городскому правителю.

Здесь ей предложили принести жертву языческому идолу, но преподобная дала решительный отказ. За это она терпела большие мучения: привязав ее к дереву, мучители терзали ее тело железными гвоздями, а затем, всю израненную до костей, бросили в темницу. Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Палачи несмотря на чудо исцеления, которое произошло на их глазах, продолжали мучить Параскеву и, наконец, отсекли ей голову.

Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного народа особой любовью и почитанием. Иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. По церковному верованию, святая Параскева - покровительница полей и скота. Поэтому в день ее памяти принято приносить в церковь для освещения плоды, которые хранятся потом как святыня до следующего года. Кроме того, святой Параскеве молятся о сохранении скота от падежа. Святая Параскева - целительница людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов.

Тропарь

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приимши, женскую же немощь отвергши, диавола победи и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо, радующися, иду ко Христу, Жениху моему. Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.