7 ноября - память преподобного Мартирия, диакона Печерского

Имя преподобного Мартирия, бывшего иеродьяконом в Киево-Печерской обители, вспоминается в седьмой песни канона преподобным Дальних пещер. В песнопении прославляются его трудолюбие, праведность и сердечная чистота, а также дар изгнания бесов и исцеления различных физических болезней. Мощи преподобного находятся в Дальних пещерах.

Тропарь

Служивый в чина диаконства Господеви хорошо, честный иеродиаконе Мартирие, и тамо яко слуга Господень обретыйся, идеже и Господь твой, молись Ему и о нас, да подаст нам велию милость.

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