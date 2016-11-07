7 ноября Православная Церковь молится святым мученикам Маркияну и Мартирию

Святые мученики Маркиан и Мартирий служили в Константинопольском соборе. Маркиан был чтецом, а Мартирий иподьяконом; оба они несли также послушание в качестве секретарей Патриарха Павла Исповедника. Еретики-ариане тайно казнили праведного Патриарха Павла, а его кафедру передали еретику Македонию.

Еретики пытались привлечь святых Маркиана и Мартирия на свою сторону, но все их усилия были тщетны. Тогда они стали угрожать оклеветать юношей перед императором, запугивали пытками и смертью. Но святые твердо исповедовали Православие.

Маркиан и Мартирий были приговорены к смерти. Перед смертью мученики горячо помолились Богу. После молитвы мученики с тихой радостью опустили головы под меч. Их святые тела были благоговейно погребены православными христианами.

Позднее, по указанию святого епископа Иоанна Златоуста, останки святых мучеников перенесли в специально построенную церковь.

Тропарь

Мученик двоица единонравная, Маркиан с Мартирием славным, Ариево нечестие разрушиша и Соприсносущна Сына Отцу и Духови веровати научиша, Павлу повинующеся, истинных повелений учителю, темже мечом убиени, умроша, и присно со Христом живительное, о нас молят спасти души наша.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.