3 ноября православные христиане молятся преподобному Илариону Великому

Преподобный Иларион Великий родился в 291 году в палестинском городке Тавафа. Его послали для изучения наук в Александрию, где он познакомился с христианами и крестился. Услышав о святой жизни преподобного Антония Великого, Иларион отправился к нему, чтобы научиться работать во славу Божью. Вскоре Иларион возвратился на родину.

Родители его уже умерли. Раздав имущество родственникам и нищим, Иларион поселился в пустыне около города Маиума. Дьявол устрашал святого призраками и привидениями.

Во время молитвы святой Иларион слышал плач детей, рыдание женщин, рев львов и других зверей. Преподобный пересиливал страх с помощью усердной молитвы. Однажды на преподобного Илариона напали разбойники, и он силой своего слова убедил их оставить преступную жизнь.

Скоро о святом подвижнике узнала вся Палестина. Господь даровал преподобному Илариону власть изгонять нечистых духов. Через обоняние святой узнавал, какой страстью одержим тот или иной человек. За семь лет до смерти, преподобный Иларион поселился на Кипре, где обитал в пустынном месте, пока Господь не призвал его к Себе.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси и, иже из глубины воздыханьми, во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Иларионе, отче наш: моли Христа Бога спастися душам нашим.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" в 2014-2015 гг. при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.