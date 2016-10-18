18 октября - память преподобных Печерских: Дамиана целителя, Иеремии и Матфея прозорливых

Преподобный Дамиан жил в одиннадцатом веке и помнил еще Крещение Руси. Ревностный подражатель жизни преподобного Феодосия был кроток, трудолюбив и смирен на радость всей братии. Целые ночи проводил в молитве и чтении Божественных книг.

Святой Дамиан был строгий постник и, кроме хлеба и воды, ничего не вкушал. Господь наградил его даром врачевания болезней. Преподобный Иеремия имел от Господа дар прозревать будущее и видеть нравственное состояние души человека. Скончался преподобный в глубокой старости. Преподобный Матфей также обладал даром прозрения духовного мира.

Свои видения старец рассказывал братьям обители, чтобы отвлечь их от опасных для души поступков.

Тропарь

Христовых повелений светом сердца своя просветивше, страстный мрак прогнасте: тем же Троицы селение бысте тричисленнии отцы, Дамиане, Иеремие с Матфеем, от Нея же благодать приемше, недужныя исцеляете, будущая возвещаете и Ангелом сопричастницы суще, молитесь Христу Богу, даровати нам причастие святых.

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