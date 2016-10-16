16 октября православные чтят память преподобного Дионисия, затворника Печерского

Преподобный Дионисий, затворник Печерский, по прозвищу «Щепа», был в священническом сане. В 1463 году во время пасхальной утрени Дионисий обходил с каждением мощи святых угодников в Антониевой пещере. Когда преподобный воскликнул: "Святые отцы и братья! Христос воскресе!", как гром, прозвучал ответ от святых мощей: "Воистину воскресе!" С того дня преподобный Дионисий ушел в затвор и после многих трудов отошел ко Господу. Преподобный захоронен в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Тропарь

Жертву Безкровную приносивый Господеви непорочне и служивый Ему по званию своему многое время неленостне, священне Дионисие, молися о нас, любовию чтущих тя.

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