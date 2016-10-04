4 октября православные молитвенно чтят святого апостола Кодрата

Святой апостол из числа семидесяти Кодрат проповедовал Слово Божие в Афинах и в Магнезии (восточный полуостров Фессалии) и был епископом Афинским. Многих язычников он обратил к истинной вере во Христа Спасителя.

Его проповедь вызвала ненависть у самых закоренелых из них. Однажды разъяренная толпа напала на апостола, чтобы побить его камнями. Апостол Кодрат остался жив, его бросили в темницу, где он скончался от голода. Святое тело его было погребено в Магнезии.

Апостол Кодрат написал в 126 году апологию в защиту христианства. Представленная им императору Адриану апология так подействовала на гонителя христиан, что он издал указ, предписывающий не осуждать никого без улик.

Тропарь

Апостоле святый Кодрате, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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