3 октября Православная Церковь почитает икону Божией Матери "Помощница в родах"

Святой образ чудесно появился в 1993 году в российском городе Серпухове. В период Великого поста настоятель храма Николы Белого причащал на дому старушку, которая попросила внучку достать с чердака икону Божией Матери. Образ с потемневшей ризой, весь в паутине и многолетней пыли был отдан священнику в храм.

Известно, что по молитвам к этому образу роды проходят успешно, исцеляет он и от бесплодия. Сейчас чудотворная икона находится в Никольском кафедральном соборе Серпухова. В марте 2006 года храм в честь святыни был открыт также в Киеве.

Тропарь

Ангелов лицы благоговейно Тебе служат и вся Небесныя Силы немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево; темже усердно молим Тя: да пребудет Божественная благодать на честней иконе Твоей и светозарный луч славы чудес Твоих да нисходит от нея на всех с верою Тебе молящихся, Тя бо Едину Помощницу и Предстательницу имамы.

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