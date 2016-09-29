29 сентября православные молитвенно чтят преподобного Кукшу Одесского

Преподобный Кукша Одесский родился в 1875 году в Херсонской губернии в семье благочестивых Кирилла и Харитины Величко и в крещении был назван Косьмой. Двадцатилетним юношей Косьма отправляется в паломничество по святым местам Востока.

Он посещает Иерусалим и Афонскую гору, после чего твердо решает принять монашество. По благословению духовного отца и разрешения родителей Косьма становится послушником Афонского Свято-Пантелеимоновского монастыря.

В 1905 году он был пострижен в монашество и назван Ксенофонтом. Духовным отцом его был старец Мелхиседек, у которого юный подвижник изучал основы монашеского подвига. Через семнадцать лет преподобному пришлось покинуть Афон.

В 1913 году он становится насельником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. В тяжелое военное время святой вместе с другими монахами нес послушание брата милосердия в санитарном поезде. 8 апреля 1931 года преподобный был пострижен в великую схиму с именем Кукша, в честь преподобномученика Кукши Киево-Печерского, а чрез несколько лет рукоположен в священнический сан.

С 1938 года для преподобного начинается тяжелый десятилетний исповеднический подвиг. Его приговаривают к пяти годам лагерей, а после отбытия срока - к пяти годам ссылки. Только в 1948 году, пройдя лагеря и ссылки, он смог вернуться в Киево-Печерскую Лавру.

Огромный поток людей, приходящих к святому не мог не раздражать власти, и преподобный Кукша был переведен в Почаевскую Лавру. Вскоре святой Кукша был переведен в Свято-Иоанно-Богословский Крещатитский монастырь в Черновицкой епархии, а затем в Свято-Успенский Одесский монастырь, где старец провел последние четыре года своей подвижнической жизни. В 1964 году девяностолетний старец отошел ко Господу.

В 1994 году, через тридцать лет после смерти святого, были открыты нетленные мощи преподобного. Сегодня честные останки находятся в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.

Тропарь

От юности мир суемудренный и лукавый оставил еси, Божественною свыше просветився благодатию, преподобне, многим терпением во временней жизни подвиг совершил еси, темже источаеши чудес благодать всем с верою приходящим к раце мощей твоих, Кукшо, преблаженне отче наш.

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