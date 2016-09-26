26 сентября – память священномученика Корнилия сотника

Корнилий был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами. Однажды, когда он молился в своем доме, ему явился ангел Божий и сказал, чтобы сотник пригласил в свой дом апостола Петра, который крестит всю его семью.

Корнилий в точности исполнил приказание ангела. Апостол Петр прибыл к нему и проповедовал Распятого Христа. Под чудесным воздействием Святого Духа Корнилий уверовал в Христа и крестился вместе со своими родственниками.

Вскоре его дом был преобразован в церковь. Святой Корнилий много потрудился для распространения веры Христовой. Некоторое время он трудился вместе с апостолом Петром. Им н он был поставлен епископом Кесарии Палестинской.

Епископ окончил свои подвиги в Скепсии, где совершил много чудес. После многих страданий от язычников он мирно скончался в глубокой старости.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодухновенне, в видения восход; сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Корнилие, моли Христа Бога, спастися душам нашим

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