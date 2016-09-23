23 сентября Православная Церковь чтит память святой царицы Пульхерии

Благоверная царица Пульхерия, дочь греческого императора Аркадия, была соправительницей и наставницей своего брата Феодосия Младшего. Она отличалась мудростью и являлась твердой последовательницей православного вероучения. Ее заботой был сооружен храм Пресвятой Богородицы во Влахерне, а также другие церкви и монастыри.

При ее содействии в 431 году в городе Ефесе был созван III Вселенский Собор. По проискам врагов и жены императора Феодосия Евдокии царица Пульхерия была отстранена от управления. Она удалилась и проводила благочестивую жизнь.

По просьбам своего царственного брата она возвратилась. После смерти Феодосия Младшего на царство был избран Маркиан. Святая Пульхерия снова хотела покинуть столицу, но царь и сановники просили ее не оставлять управления и стать супругой царя Маркиана.

Ради общей пользы она согласилась быть женой Маркиана при условии, что они будут жить как брат и сестра. В продолжение всей своей жизни царица Пульхерия защищала православное вероучение от возникавших ересей. Раздав свое имение бедным она мирно скончалась в 453 году.

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