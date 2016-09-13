13 сентября Церковь чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского

Священномученик Киприан был епископом в Северной Африке, в Карфагене, и жил в первой половине 3 века. Он был сыном богатого сенатора, знаменитым ученым и до 40 лет являлся язычником.

Заинтересовавшись христианством, он познакомился с сочинениями апологета пресвитера Тертуллиана. Впоследствии святитель писал, что ему казалось невозможным тогда при его навыках достичь обещанного Спасителем возрождения.

Знакомство с карфагенским священником Цецилием привело Киприана к вере Христовой и принятию крещения, после чего он совершенно изменил свою жизнь. Через год после крещения он принял священнический сан, а по смерти карфагенского епископа Доната был посвящен во епископа. Святитель прежде всего занялся церковным благоустройством и искоренением пороков в среде клириков и паствы.

Гонение императора Декия, о котором святителю было открыто в сонном видении, заставило его скрыться. По отношению к отпавшим от веры святитель Киприан являлся снисходительным судьей, утешая их надеждой на прощение и единение с Церковью при условии сердечного покаяния.

В 252 году в Карфагене была страшная эпидемия, и в это время святитель явился поистине Ангелом Хранителем не только для христиан, но и для язычников, утешая умирающих и принося с собою всюду мир. Собственным примером и убеждениями он располагал христиан оказывать помощь страдающим от эпидемии.

В 257 году, в гонение Валериана, святитель Киприан попал в заключение. Находясь в изгнании, святитель писал много писем и книг. По собственному желанию он возвратился в Карфаген.

Через год на суде святитель Киприан спокойно и твердо отказался принести жертву идолам и был приговорен к усечению мечом. Мученическая кончина святого последовала в 258 году. Святитель Киприан Карфагенский оставил для Церкви драгоценное наследие: свои сочинения, в том числе 80 писем.

"УНИАН-Религии"

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