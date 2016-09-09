9 сентября Православная Церковь чтит память преподобного Пимена Великого

Преподобный Пимен Великий был родом из Египта. Родился он около 340 года. Еще в молодом возрасте святой с двумя своими братьями ушел в один из монастырей в Египетской пустыни. Все трое приняли там иноческий постриг и начали там свои труды во славу Божию.

Братья оказались настолько строгими подвижниками, что, когда пришла их мать для того, чтобы их повидать, они не вышли к ней. Святой Пимен все-таки утешил рыдающую мать – через закрытую дверь своей келлии он сказал, что временная разлука со своими чадами послужит для их встречи в вечности.

Молва о святом в скором времени разнеслась по всем округам. Но пустынник не желая сподобиться славы человеческой, и чтобы кто-то нарушал его молитвенные подвиги старался проводить свою жизнь в уединении и безмолвии.

Потому он избегал встреч с мирскими людьми, а особенно с разного рода вельможами. Общался Пимен только с иноками, которым он давал духовные напутствия. Преподобный Пимен также прославился как великий постник. Он мог вообще не принимать пищу более недели, но он никогда не заставлял других следовать его примеру, а советовал есть каждый день, но без пресыщения.

Видя возможности каждого, он никого не принуждал совершать непосильные подвиги. Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет, около 450 года. Вскоре же по кончине он был признан святым угодником Божиим и получил наименование Великий – в знак великого смиренномудрия, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Пимене, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.