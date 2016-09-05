5 сентября Православная Церковь чтит память священномученика Иринея Лионского

Священномученик Ириней, епископ Лионский, родился в 130 году в городе Смирне. Там он получил блестящее образование, изучив поэзию, философию, риторику и все остальные науки, которые считались необходимыми для светского юноши.

Его наставником в истинах христианского учения был ученик апостола Иоанна Богослова - святитель Поликарп Смирнский. Он же крестил юношу, рукоположил его впоследствии во пресвитера и послал в галльский город Лугдун (ныне Лион во Франции) к престарелому епископу Пофину. Вскоре святому Иринею было дано ответственное поручение: доставить святому Папе Римскому Елевферию (177-190) письмо исповедников.

В 178 году, спустя год после мученической кончины епископа Пофина, святитель Ириней был избран епископом города Лугдуна. "В короткое время, - писал о нем святитель Григорий Турский, - он своей проповедью преобразовал весь Лугдун в город христианский!"

Когда утихли гонения на христиан, святитель изложил православное вероучение в одном из основных своих творений под названием: "Обличение и опровержение лжеименного знания", или сокращенно: "Пять книг против ересей». Истинность церковного учения святитель Ириней обосновал преемственностью епископата, а также тем, что Церковь древнее всех еретиков. "Всякий, кто желает знать истину, должен обратиться к Церкви, потому что апостолы только ей одной сообщили Божественную Истину. Она есть дверь к жизни".

Благотворное влияние оказал святитель Ириней в споре о праздновании Пасхи. В Малоазийской Церкви сохранялась традиция праздновать Святую Пасху 14 нисана, независимо от того, в какой день это придется. Святой Папа Виктор (190-202) властно требовал единообразия, и его резкие требования могли вызвать раскол.

От имени галльских христиан святитель Ириней писал Папе, что нельзя допускать раскол из-за традиций, прежде всего необходимо дорожить церковным миром. В царствование императора Севера (193-211) святитель Ириней был усечен мечом за исповедание веры в 202 году.