2 сентября Церковь чтит память пророка Самуила (XI в. до Р.Х.)

Пророк Самуил был пятнадцатый и последний судия Израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова.

Он происходил от колена Левиина, был сыном Елканы из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой. Родился испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны (почему и получил имя Самуил, что значит «испрошенный») и еще до рождения был посвящен Богу.

Когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию (древнееврейский храм) на попечение первосвященника Илия, который в то же время был и судьей над народом Израильским. Пророк возрастал в страхе Божием, и уже в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30000 израильтян (среди них были и сыновья первосвященника Офни и Финеес), одержали победу и взяли Ковчег Божий.

Услышав об этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь у ворот и, сломав хребет, умер. Жена Финееса, до которой слух о происшедшем дошел в тот час, когда рождался младенец, умерла со словами: «Отошла слава от Израиля, так как взят Ковчег Божий».

После смерти Илия Самуил сделался судьей народа Израильского. При нем Ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтян к Богу они вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей – Иоиля и Авию – судьями над Израилем, но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы.

Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был «как прочие народы», потребовали у пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым до того времени управлял Сам Бог, возвещая волю через святых избранников. Оставляя должность судии, пророк Самуил спрашивал народ, не обидел ли он кого в продолжение своего правления, но никто не нашел за ним ничего.

После обличения первого царя Саула в непослушании Богу, пророк Самуил помазал на царство святого Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от преследований царя Саула. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. В 406 году мощи пророка Самуила были перенесены из Иудеи в Константинополь.

Тропарь

Дар многочестен дан бысть неплодней утробе и принесен в жертву, яко всесожжение благоприятно, Господеви своему, послужил Поэтому в преподобии и правде, тем тя почитаем, пророче Божий Самуиле, яко молитвенника о душах наших.