24 августа день памяти преподобного Иоанна, затворника Святогорского

Почти 150 лет прошло с тех пор, как жил и подвизался на земле Донецкой угодник Божий преподобный Иоанн, затворник и чудотворец Святогорский, которого теперь чтит и прославляет весь православный мир за его ревность по вере, добродетельную жизнь и многочисленные чудеса, до сих пор являемые всем, прибегающим с верою в его помощь и в милосердие Божие.

Своей богоугодной жизнью преподобный Иоанн обновил древние подвиги пещерных затворников Киево-Печерской лавры. Подобно им, он много лет провел в тесной келье меловой Святогорской скалы, мужественно боролся со всеми искушениями и помощью Божией совершил сей подвиг во спасение и в назидание своих ближних, видевших в лице его живой пример древнего подвижничества.

Подвиги сего угодника Божия прославили Святогорскую обитель далеко за ее пределами, а чудеса, во множестве творимые им, доныне собирают тысячи богомольцев в день его памяти. Преподобный Иоанн, затворник (в миру Иван Крюков), родился в 1795 году в городе Курске.

Он с детских лет горел любовью к монашеству, особенно к подвигу затвора, но его благочестивому желанию суждено было исполниться только после нелегких испытаний - тяжелого, безрадостного детства и после жизни семейной, к которой он был принужден против своей воли матерью. После смерти жены в 1839 году в тридцативосьмилетнем возрасте будущий затворник поступил в Глинскую пустынь под руководство старца-игумена Филарета.

Спустя 11 лет, обогатившись духовно, праведник перешел в Святогорский Свято-Успенский монастырь. Там Иоанн нёс послушание эконома и много сделал для развития обители. Позже с благословения настоятеля он полностью уединился в меловой пещере.

В течение семнадцати лет он пребывал в затворе. Утратив интерес к удовольствиям мирской жизни, преподобный Иоанн получил чудесные дары непрерывной молитвы, рассуждений, предсказаний, чудотворений. Канонизировали подвижника веры в 1995 году. Его мощи ныне одна из главных святынь Свято-Успенской Святогорской лавры.

По материалам

svlavra.church.ua