16 августа Церковь чтит память преподобного Антония Римлянина

Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году в богатой православной семье и был воспитан ими в благочестии. Лишившись родителей в семнадцать лет, он принялся за изучение писаний святых отцов на греческом языке. Затем он раздал часть наследства нищим, а другую вложил в деревянную бочку и пустил ее в море. Сам же принял пострижение в одном из пустынных скитов, где прожил двадцать лет.

Гонение со стороны латинян на православных принудило братию разойтись. Преподобный Антоний скитался, переходя с места на место, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве.

Страшная буря, разыгравшаяся 5 сентября 1105 года, сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и понесла его в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился в 3 верстах от Hовгоpода на берегу реки Волхов. Это событие засвидетельствовано в новгородских летописях. На этом месте преподобный, с благословения Новгородского святителя Hикиты, основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

На другой год рыболовы выловили бочку с наследством преподобного Антония, пущенную в море много лет назад. Указав, что находилось в бочке, преподобный забрал бочку и купил для обители земли.

Духовное подвижничество сочеталось в обители с напряженной трудовой деятельностью. Преподобный Антоний заботился, чтобы из монастырских доходов оказывалась помощь нищим, сиротам и вдовам. В 1117 году преподобный начал каменное строительство в монастыре.

До наших дней сохранился собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный при жизни преподобного в 1117-1119 годах известным новгородским зодчим Петром, с фресковыми росписями 1125 года. Чуть позже святитель Hифонт Hовгоpодский поставил преподобного Антония игуменом монастыря. Скончался святой Антоний 3 августа 1147 года, в возрасте семидесяти девяти лет.

Мощи его были найдены 1 июля 1597 года нетленными, и положены в окованную серебром раку. С того времени был учрежден в память его крестный ход из Софийского собора, в первую пятницу после Петрова дня. При раке преподобного находилась ветвь осоки, с которой Антоний приплыл из Рима, держа ее в руке. Так он изображается и на иконах. До 30-х годов двадцатого века мощи преподобного Антония находились в соборной монастырской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, в приделе его имени. В настоящее время их судьба не известна.

Святой преподобный Антоний Римлянин – покровитель путешественников. Также он оберегает от несчастных случаев на море. К святому обращаются за помощью при отравлениях и зубной боли.

Тропарь

Ветхий Рим, отечество твое, оставив, на камень, яко на легкий корабль, возшел еси и на нем паче естества, аки безплотен, по водам шествовал еси, промышлением Божественнаго разума направляемь, Великаго Новаграда достигл еси и, обитель в нем сотворив, тело твое в ней предложил еси, яко дар освящен. Тем молим тя, отче Антоние: моли Христа Бога, да спасет души наша.