11 августа Православная Церковь чтит память святой мученицы Серафимы

Святая Серафима была родом из Антиохии. Жила она в Риме у богатой и знатной римлянки Савины, которую обратила в христианство.

Когда по указу императора Адриана начались гонения на христиан, правитель Берилл приказа привести на суд христианку Серафиму. Святая, без страха и переживаний за свою жизнь, явилась на суд по первому требованию. Тогда вместе с ней на суд пришла и Савина.

Берилл, увидев такую знатную личность и узнав, что Серафима ее слуга на первый раз отпустил девушку, но через несколько дней вновь вызвал святую Серафиму и начал суд.

Правитель хотел заставить святую принести жертву языческим Богам, но она не соглашалась, а только возносила молитвы и прославляла Бога. Видя, что она не отрекается от Христа, Берилл отдал ее на поругание двум юношам, но те, не смогли причинить ей никакого вреда. Когда они подошли к ней, они упали в полном расслаблении.

Правитель решил, что святая знает волшебство и попросил ее вернуть юношам здоровье. Помолившись Богу святая подняла на ноги молодых людей. Они сразу же сказали, что ангел Господень не дал им прикоснуться к девушке.

Берилл, выслушав это, не поверил им и продолжил заставлять Серафиму отречься от Христа. Святую начали мучить – ее жгли свечами и били палками. Бессильный перед непреклонностью христианки, судья приказал ее обезглавить. Савина с благоговением похоронила тело своей святой наставницы.

Тропарь

Невесто Христова возлюбленная, Серафиме, наследнице Царствия Небеснаго, добре за Господа пострадавшая и кровию твоею обагренная и, аки царскою багряницею, украшенная, поминай нас, совершающих святую память твою.