11 августа православные чтят память мученика Каллиника

В Галатийском городе Анкире святой исповедник был задержан и представлен на суд к правителю Сакердону, жестокому гонителю христиан. Правитель, угрожая мучениями и смертью, приказал Святому принести жертву идолам, но он заявил, что не боится мучений.

Святого жестоко били воловьими жилами и железными гребнями рвали тело, но он переносил все с терпением и спокойствием. Это привело в еще большую ярость Сакердона, и он приказал обуть святого в сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми гнать мученика в город Гангр на сожжение.

Путь был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогли от жажды. В отчаянии они стали просить святого, чтобы он попросил у Господа спасительную воду. Незлобивый святой, сжалившись над своими мучителями, с помощью Божией извлек из камня чудесный родник. Изумленные воины прониклись сочувствием к своему спасителю и хотели даже отпустить его, но страх перед наказанием заставил их повести мученика дальше.

В Гангре святой Каллиник вошел в пылающий костер и предал душу Богу. Тело его, оставшееся неповрежденным, верующие с честью предали погребению.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Каллиник во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.