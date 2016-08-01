1 августа - обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца

Событие прославления Саровского-чудотворца состоялась в день его рождения, в 1903-м, через 70 лет после ухода святого из земной жизни.

Обретение мощей батюшки Серафима сопровождалось многочисленными чудесами, прежде всего исцелением большого количества больных и немощных. Это еще раз подтвердило святость и величие святого, важнейшей установкой которого было получение Духа Святого - именно в этом преподобный видел главный смысл христианской жизни.

Хотя на своем жизненном пути преподобный Серафим прошел через большие аскетические подвиги, своим последователям он завещал не брать на себя непосильных подвигов, но всегда быть начеку для совершения добрых дел.

Он наставлял своих духовных детей как можно чаще причащаться Святых Христовых Таин, каждый день читать Евангелие и искренне молиться Господу, избегая длинных и сложных правил, ища в молитве прежде всего сосредоточенности и одухотворения. «Ничего нет более ужасного и пагубного, чем дух печали и уныния» - поучал старец.