1 августа - память святого благоверного князя Романа Рязанского

Князь Роман (сын князя Олега Ингваревича) родился незадолго до нашествия татар на Русь, в 1237 году. Он был из рода князей, которые во время татарского ига прославились как защитники христианской веры. Оба его деда погибли в битве с Батыем.

Воспитанный в любви к святой вере он всеми силами заботился о разоренных и угнетенных подданных, защищал их от насилий и грабежей ханских сборщиков податей, которые возненавидели святого и оклеветали его перед татарским ханом Менгу-Тимуром.

Роман Олегович был вызван в Орду, где хан Менгу-Тимур объявил, что он должен выбрать одно из двух: или мученическую смерть или татарскую веру.

Благоверный князь отвечал, что христианин не может изменить истинную веру на ложную. За свою твердость в исповедании веры он был подвергнут жестоким истязаниям, а потом обезглавлен.

Это произошло в 1270 году. Почитание князя-мученика началось сразу же по его смерти. Летопись говорит о святом: "Купи себе страстию Царствие Небесное и венец прият от руки Господней со сродником своим великим князем Черниговским Михаилом Всеволодовичем, пострадавши по Христе за Православную христианскую веру".

К святому обращаются с просьбами об укреплении веры и даровании сил для благочестивой жизни, о защите от доносов и клеветы.

Тропарь

Мученьми странноужасными и доблестию терпения всех преудивил еси, княже Романе: честных бо членов твоих по составом резание и всего телесе твоего раздробление претерпел еси за веру Христову. Темже и возшел еси к Престолу Царя Христа Бога и явился еси новый предстатель Церкве Рязанския. Молися убо ко Господу, да мир и благоденствие дарует граду нашему, и испроси у Него милость и спасение чтущим священную память твою, многострадальне.