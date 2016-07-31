31 июля Церковь празднует память преподобного Иоанна Многострадального, Печерского

Иоанн еще с юных лет страдал от плотской похоти, и ничто не могло помочь ему избавиться от нее. Для борьбы с ней он ушел в Киево-Печерский монастырь, в пещеру, где в свое время подвизался преподобный Антоний.

Преподобный усердно молился Господу и просил помощи святого. Через сутки он услышал голос: «Иоанн! Тебе нужно уйти в затвор здесь, чтобы побороть свою страсть, и Господь поможет тебе молитвами своих преподобных».

С тех пор святой поселился в пещере и только через 30 лет упорной борьбы с собой он победил плотскую страсть. Борьба эта оказалась напряженной и очень трудной, со множеством искушений и подступов диавола.

Не раз, впав в искушения, он хотел покинуть пещеру, но всегда он отбрасывал сомнения и со временем решился на еще больший подвиг. Преподобный на время Великого поста закопал себя в землю до плеч. В таком положении святой продолжал борьбу со своей плотью.

А тем временем, враг рода человеческого всячески старался помешать подвижнику. Он навел страх на святого Иоанна: страшный змей заполз в пещеру святого и пытался его поглотить. Это продолжалось несколько дней.

В ночь праздника Воскресения Христового змей захватил голову преподобного в свою пасть. Тогда подвижник начал молиться Богу, чтобы Господь избавил его от нападок врага. Блеснула молния и змей исчез. Пещера наполнилась светом и послышался голос Господа, который поддержал святого и дал благословение продолжать подвиг ради спасения души.

Скончался преподобный около 1160 года, получив благодать в борьбе со своей плотской страстью. Сейчас мощи этого святого подвижника находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Тропарь

Терпения столп воистину непоколебимый и забрало от вражиих стреляний необоримо, равноангельне и многострадальне отче наш Иоанне, имуще тя, мы, недостойнии, молимся, припадающе к честным твоим мощем тепле: избави нас душетленных страстей плотских и спаси твоими молитвами.