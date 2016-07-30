30 июля Православная Церковь чтит Святогорскую икону Божьей Матери

После открытия монастыря в 1922 году место нахождения иконы остается неизвестным. В советское время Святогорский образ Божией Матери был чудесно сохранен благочестивыми людьми.

В сентябре 1992 года икону крестным ходом перенесли в Святогорский монастырь и поставили в Успенском соборе.

С тех пор многие больные различными недугами получили исцеление после усердной молитвы перед иконой Святогорской Богородицы, а иногда недужным посылалось здравие после помазания маслом от лампады, горящей перед ней, или прикладывания к больному месту засушенных цветков, украшавших икону.

Множество золотых и серебряных подвесок у чудотворного образа явно свидетельствуют о совершившихся чудесах и милости к грешному роду человеческому Царицы Небесной.