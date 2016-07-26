26 июля - память святителя Иулиана епископа Кеноманийского

На епископское служение святитель Иулиан был поставлен самим святым апостолом Петром и им же послан проповедовать Евангелие в землях Галлии. Он прибыл в земли Кеномании (район реки По на севере нынешней Италии) и поселился в хижине неподалеку от одного из городов той области.

Его проповедь удивляла местных идолопоклонников, а чудеса, совершаемые им во славу Божию, привлекали к нему много людей.

Святой молитвой исцелял приходящих к нему с верой и всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Часто к нему приходили люди с просьбой помолиться за их умерших детей. Святой Иулиан, глубоко сочувствуя родителям, вымаливал у Бога возвращение их детей к жизни и всегда молитвенно заступался за них.

Однажды, когда в тех землях началась засуха, епископ помолившись Богу, ударил жезлом по земле и с того места начал быть источник, который спас от жажды многих людей.

Слухи о чудесах проповедника веры Христовой вскоре дошли до правителя той области. Он решил принять крещение и начал помогать святителю распространять Христианство.

Правитель даже пожертвовал свой дом, для того, чтобы устроить там храм. Святой епископ Иулиан долго оставался на своем престоле, приводя людей к спасению.

Святитель скончался в глубокой старости. До конца дней своих благовествовал он о Христе и приводил Кеноманийский народ к свету Христового Евангелия.

Тропарь

Правило веры и образ кротости воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Иулиане, моли Христа Бога спастися душам нашим.