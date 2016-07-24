24 июля – день памяти святой равноапостольной княгини Ольги

Святая равноапостольная княгиня Ольга, в крещении Елена, родилась в Псковской земле. В 903 году она стала супругой Киевского князя Игоря.

После убийства Игоря восставшим племенем древлян в 945 году, Ольга берет на себя руководство державой при трехлетнем сыне Святославе.

Княгиня Ольга вошла в историю как созидательница государственной и культурной жизни в Киевской Руси.

В 954 году святая Ольга посетила Царьград, где ее с почетом принял император Константин VII Багрянородный. Она была поражена величием и красотой храмов древнего Константинополя.

Вскоре она приняла таинство крещения, которое над ней совершил патриарх Феофилакт, а восприемником был сам император. По возвращении на Русь Ольга начинает строить первые храмы.

Святая равноапостольная княгиня Ольга преставилась в 969 году. Со временем ее останки были перенесены святым равноапостольным князем Владимиром в Десятинную церковь в Киеве.

В саркофаге, в котором находились мощи святой княгини Ольги, было оконце. Когда кто-нибудь приходил к гробнице с верой – оно само собой открывалось и было видно тело блаженной княгини, которое светилось подобно солнцу. Многие люди получали исцеления от различных болезней.

Мощи были скрыты под спудом, то есть, под развалинами храма после нашествия татар на Киев в 1240 году. Согласно преданию, они были вновь открыты святителем Петром Могилой в XVII веке, но уже к XVIII веку были окончательно утеряны.

Княгиню Ольгу почитают как покровительницу вдов, а также новообращенных в вере.

Тропарь

Крилами богоразумия вперивши твой ум, возлетела еси превыше видимыя твари, взыскавши Бога и Творца всяческих, и, Того обретши, паки рождение Крещением прияла еси, древа животнаго наслаждающися, нетленна во веки пребываеши, Ольго приснославная.