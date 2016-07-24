24 июля Православная Церковь вспоминает страдания святого мученика Киндея
10:03, 24 июля 2016Праздники
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На берегу Средиземного моря в городке Сиды (недалеко от современной Антальи, Турция) жил священник по имени Киндей.
В конце III века римским императором Диоклетианом было начато гонение на христиан.
Киндея задержали и приговорили к сожжению. Предание гласит, что на место казни его вели в металлической обуви с гвоздями.
По дороге страже, которая сопровождала его, встретился дровосек. Решено было отнять дрова, но Киндей уплатил тридцать монет за хворост и сам понес его.
Когда он был привязан, а пламя полыхало у его ног, началась буря, хлынул ливень и потушил огонь.
Киндей мирно отдал душу Господу. Языческий жрец и его супруга, видевшие чудо, уверовали во Христа и похоронили останки мученика.
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