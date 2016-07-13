13 июля православные верующие празднуют Собор двенадцати апостолов
04:48, 13 июля 2016Праздники
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Собор святых славных и всехвальных 12-ти апостолов (Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля (Фаддея), Симона Зилота и Матфия) является древним праздником.
Святая Церковь, чествуя каждого из 12-ти апостолов в разное время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла.
Святой благоверный царь Константин Великий построил в Царьграде храм во имя святых Двенадцати апостолов.
Указания на совершение этого празднования встречаются в IV веке.
Тропарь
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.
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