Православные христиане сегодня отмечают день Петра и Павла

Православные христиане сегодня празднуют день памяти главных проповедников христианства - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает сайт "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", этот праздник всегда отмечается 12 июля, после Петрова поста, так как согласно церковному преданию, смерть апостолов состоялась либо в один день, или с разницей ровно в один год.

Апостол Петр первым среди учеников назвал Иисуса Христа Учителем, Мессией. До того, как стать учеником Христа, он был рыбаком на Генисаретском озере. Когда перед распятием Христа взяли под стражу, Петр трижды отрекся от Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил свое предательство тем, что проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии, Египте, Греции, Риме, Испании, Карфагене и Британии.

В Новый Завет вошли два Соборных послания апостола Петра.

В 67 году Петр вернулся в Рим, где его казнили за евангельскую проповедь. Он был распят на кресте головой вниз: об этом их попросил сам апостол Петр, так как считал, что недостоин умереть так же как Иисус Христос.

Апостол Павел не был учеником Христа при Его земной жизни. Он получил хорошее образование в Иерусалиме и преследовал христиан. По пути в Дамаск Господь призвал его к апостольскому служению. С момента крещения, апостол Павел стал ревностным проповедником Христа. С 45 по 51 год он прошел весь остров Кипр. Вместе со святым Варнавой он основал христианские общины в нескольких городах Малой Азии. Павел просвещал людей в Македонии, Греции и других землях. Апостол Павел написал 14 посланий.

После последнего заключения он принял мученическую смерть от меча. Произошло это недалеко от Рима в 67 году.

Традиция отмечать день Петра и Павла восходит к 258 году, когда в Риме состоялось перенесение мощей апостолов. Произошло это 12 июля или 29 июня по старому стилю. В 324 году в Константинополе и Риме появились первые храмы в честь апостолов Петра и Павла.

Сразу после Крещения Руси в 988 году день памяти апостолов Петра и Павла стал отмечаться и на славянских землях. По церковному преданию, первую икону святых апостолов на нашу землю привез святой равноапостольный князь Владимир из Корсуни.

В 1185 году в Новгороде появился первый монастырь в честь первоверховных апостолов.

В Украине довольно много храмов в честь Петра и Павла. В Софии Киевской есть настенные фрески с изображением святых апостолов. На иконах святые обычно изображаются вместе: апостол Петр держит ключ, а апостол Павел - книгу.

В народе святые Петр и Павел всегда считались покровителями рыбаков.

Во многих районах Украины именно 12 июня начиналась жатва.