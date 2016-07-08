8 июля Православная Церковь чтит память преподобномученицы Февронии

Преподобномученица Феврония дева пострадала за веру во Христа в царствование Диоклетиана. Она воспитывалась в монастыре в городе Сиваполе (Ассирийская область).

Настоятельницей обители была игумения Вриенна, тетка святой Февронии. Игумения, заботясь о спасении святой Февронии, назначила ей более строгий образ жизни, чем остальным инокиням. Слава о ее благочестивой жизни распространилась по городу.

Знатная молодая вдова Иерия, язычница, стала посещать святую Февронию. Под влиянием ее наставлений и молитв она приняла святое Крещение и привела к Христовой вере своих родителей и родственников.

В то время Диоклетиан направил в Ассирию для истребления христиан отряд воинов и когда они приблизились к обители, насельницы скрылись. В монастыре остались только игумения Вриенна, ее помощница Фомаида и святая Феврония. Воины обыскали обитель, но не нашли никого, кроме двух стариц и святой Февронии.

Февронию, со связанными руками и цепью на шее, привели к военачальнику. Ей предложили отказаться от веры во Христа и принести жертву языческим богам, обещая ей почести, награды.

Святая дева твердо и неустрашимо ответила, что не отречется от веры во Христа и ее подвергли жестоким мукам. Мучения были так бесчеловечны, что народ стал криком требовать прекращения истязания ни в чем не повинной девушки, не выносили ужасного зрелища и уходили с места мучения, проклиная Диоклетиана и его богов. Наконец, святой мученице Февронии отсекли голову.

Ежегодно, в день мученический кончины святой Февронии, в обители совершалось торжество. Во время всенощного бдения сестры обители всегда видели святую Февронию, которая занимала свое обычное место в храме.

От мощей святой мученицы совершались многочисленные чудеса и исцеления. В 363 году мощи святой Февронии были перенесены в Константинополь.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Феврония зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.